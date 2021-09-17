В Кыргызстане по делу золотого рудника Кумтор задержали экс-премьера, еще один экс-глава правительства арестован

По данным Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, Оторбаев, когда был премьер-министром, оказал давление на комиссию, которая проводила экологическую экспертизу по генеральному плану рудника в нарушение требований законодательства страны.

Оторбаев в интересах иностранной компании Kumtor Gold Company "выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников Лысый и Давыдов", сообщили в ведомстве.

Как пишет 24.kg, в августе в рамках расследования дела Кумтора задержали и арестовали еще одного экс-премьер-министра Кыргызстана – Темира Сариева. По информации следствия, он, занимая должность министра экономики и одновременно являясь председателем соответствующей госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника на миллиарды киргизских сомов (курс доллара в стране, по данным национального банка, – 84,8 сома за $1).

В деле также фигурируют бывшие и действующие депутаты парламента и ряд бывших топ-чиновников правительства и два экс-президента – Аскар Акаев и Курманбек Бакиев.