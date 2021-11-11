В Латвии парламент запретил публично демонстрировать георгиевскую ленту

Изменения были внесены в законы о собраниях и шествиях, а также о безопасности публичных праздничных и развлекательных мероприятий.

В Латвии пытались запретить георгиевские ленты еще в 2015 году, но тогда законопроект был исключен из повестки Сейма. Нынешние поправки обсуждались парламентом два года. Чтобы они вступили в силу, их должен подписать президент страны Эгилс Левитс.

С инициативой о запрете выступило ранее национальное объединение "Все для Латвии! – Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии", сообщает ТАСС.