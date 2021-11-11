В Латвии парламент запретил публично демонстрировать георгиевскую ленту

Изменения были внесены в законы о собраниях и шествиях, а также о безопасности публичных праздничных и развлекательных мероприятий.
В Латвии пытались запретить георгиевские ленты еще в 2015 году, но тогда законопроект был исключен из повестки Сейма. Нынешние поправки обсуждались парламентом два года. Чтобы они вступили в силу, их должен подписать президент страны Эгилс Левитс.
С инициативой о запрете выступило ранее национальное объединение "Все для Латвии! – Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии", сообщает ТАСС.
Оранжево-черная георгиевская лента в последние годы используется российскими властями как символ победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Украине георгиевская лента стала одним из популярных символов сепаратистов.
16 мая 2017 года Верховная Рада ввела административную ответственность за ношение георгиевской ленты, 12 июня пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон, который вступил в силу 15 июня 2017 года. Согласно документу, за ношение георгиевской ленты не ветеранами войны предусмотрен штраф, а в случае повторного ее использования – арест.
В ГПСУ подчеркнули, что с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-3, которой установлена ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.