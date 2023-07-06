В Лондоне автомобиль въехал в начальную школу. Погибла восьмилетняя девочка

В результате аварии погибла восьмилетняя школьница. В общей сложности 16 человек пострадали, они получили медицинскую помощь на месте происшествия, 10 из них были доставлены в больницу.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля не справилась с управлением. 40-летнюю женщину задержали.

Evening Standart пишет, что ученики школы как раз устраивали чаепитие на улице, когда Land Rover врезался в забор, прежде чем столкнуться с ними. После столкновения с детьми машина врезалась в стену школы.

Издание также отмечает, что у женщины за рулем "произошел медицинский инцидент".