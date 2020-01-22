В Лондоне заявили, что праворадикалы злоупотребляют национальной символикой Украины

Министр по вопросам безопасности Великобритании Брендон Льюис выразил сожаление по поводу оскорбления украинцев из-за появления трезубца в британском пособии по борьбе с экстремизмом.

Появление трезубца в британском пособии по борьбе с экстремизмом связано с тем, что украинские радикалы злоупотребляют национальными символами. Об этом заявил министр Великобритании по вопросам безопасности Брендон Льюис, комментарий которого был размещен 22 января в Twitter посольства Украины в Лондоне.

"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в пособие", – сказал он.

Министр подчеркнул, что пособие было разработано, чтобы помочь полиции распознавать и понимать знаки и символы, с которыми они могут столкнуться при выполнении своих обязанностей.

"Как было исчерпывающе сказано в заявлении полиции, многие из этих символов сами по себе не представляют контртеррористического интереса", – объяснил Льюис.

Он подчеркнул, что Великобритания признает трезубец как символ Украины, "имеющий важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа, искренне сожалеет об оскорблении, которое нанесла государству Украина и украинскому народу".

.@UKHomeOffice Government comment on the inclusion of the #Tryzub in the Extremism Guide @TerrorismPolice:

"We sincerely regret any offense caused to the Ukrainian nation or its people" - @BrandonLewis. #TridentIsUkraine * pic.twitter.com/gT445vBPxN — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 22, 2020

Ст. 20 Конституции Украины определяет трезубец главным элементом большого государственного герба Украины.

Украинский трезубец был изображен в числе экстремистских татуировок в пособии, подготовленном антитеррористической полицией Великобритании для учителей и медицинского персонала. Посольство Украины в Лондоне 19 января выразило протест, потребовав изъять изображение малого герба Украины из пособия и принести официальные извинения. В МИД Украины заявили 20 января, что "любая привязка государственного герба Украины к экстремизму оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами".

В британской полиции заявляли, что не все группы, которые фигурируют в пособии, обозначены как экстремистские.

В сообщении спикера британского правительства были выражены сожаления "в связи с тем, что было нанесено оскорбление в связи с появлением украинского трезубца в наглядном пособии британской полиции". "В этом документе четко указано, что многие символы, приведенные в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом", – подчеркнули в Лондоне.

После этого украинское посольство заявило, что представители Великобритании не дали "четкого ответа на простой вопрос, будет ли удален трезубец, конституционный национальный символ и герб Украины, из руководства по противодействию экстремизму".