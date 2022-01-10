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В Лос-Анджелесе в самолет, совершивший аварийную посадку, врезался поезд

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Полицейские вытащили мужчину из самолета за секунды до столкновения
Полицейские вытащили мужчину из самолета за секунды до столкновения
Скриншот: LAPD HQ / Twitter

В Калифорнии 9 января самолет совершил аварийную посадку на железнодорожном переезде. Полицейские едва успели вытащить раненого пилота из кабины, прежде чем в самолет въехал поезд, сообщил в Twitter департамент полиции Лос-Анджелеса.

"Полицейские проявили героизм и решительность и спасли жизнь пилоту, который совершил вынужденную посадку на железнодорожных путях на перекрестке Сан-Фернандо-роуд и Осборн-стрит, как раз перед тем, как встречный поезд столкнулся с самолетом", – говорится в сообщении.

Полиция также опубликовала видео с нагрудной камеры одного из полицейских. Осторожно, шокирующие кадры.

Как пояснил Reuters очевидец происшествия Луис Хименес, самолет после неудачной попытки взлета из аэропорта Уайтмен сумел сесть на загруженном железнодорожном переезде. По словам Хименеса, полицейские спасли пилота за несколько минут до столкновения, причем в результате удара самолет разлетелся на куски и в свидетеля "чуть не попал обломок".

По словам официального представителя пожарной охраны Лос-Анджелеса Брайана Хамфри, кроме пилота, людей в самолете не было. Парамедики доставили пилота в больницу, он находится в стабильном состоянии, сообщил CBS Los Angeles.

Движение поездов в этом районе ограничили на время, которое понадобилось, чтобы убрать обломки самолета с путей.

Теги: полиция, авария, самолет, авиакатастрофа, Калифорния, спасатели, Лос-Анджелес, поезд, пилот, столкновение
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