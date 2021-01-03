В Мали в результате подрыва БТР погибло двое французских солдат

БТР французских солдат в Мали подвергся атаке с использованием самодельного взрывного устройства, сообщили в пресс-службе президента Франции.

2 января в Мали погибло двое французских солдат. Об этом сообщила пресс-служба президента Франции Эммунуэля Макрона.

"Их БТР подвергся атаке с использованием самодельного взрывного устройства во время разведывательной операции в районе Менака. В результате этого нападения был ранен третий солдат, жизни которого ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.

"Президент Республики подтверждает решимость Франции в борьбе с терроризмом. Он приветствует мужество наших солдат и заверяет их в своей уверенности и поддержке перед лицом этого нового испытания", – сообщили в пресс-службе.

С начала операции Франции "Бархан" в Мали в 2013 году и до конца декабря 2020 года число погибших в Мали французских военнослужащих составляло 47 человек. Франция при участии военных Великобритании и Эстонии оказывает содействие в борьбе с терроризмом пяти странам африканского региона Сахель. В кампании "Бархан" задействованы свыше 5 тыс. французских военных, сообщал Euronews.