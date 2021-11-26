В Мексике разбился автобус с паломниками, погибло по меньшей мере 19 человек

В автобусе ехало около 50 человек Скриншот: Panorama Sin Reservas 620 AM / Twitter

Издание пишет, что автобус, который ехал из Мичоакана в Чальму, съехал с автотрассы и врезался в дом.

Пострадало по меньшей мере 30 человек, для их госпитализации были использованы машины скорой помощи и вертолеты.

Полиция сделала предварительный вывод, что причина аварии – вышедшие из строя во время движения тормоза.

#AccidenteVial #Edomex ahora en #Joquicingo deja al menos 19 muertos; un camión de pasajeros impactó sobre un casa sobre la carretera Malinalco-Joquicingo, los primeros reportes señalan que se quedaría sin frenos la unidad. pic.twitter.com/PMlVtFHbYf — Observatorio Metropolitano (@ObservatorioM19) November 26, 2021

#Nacional #Seguridad ACCIDENTE EN ESTADO DE MÉXICO DEJA 19 MUERTOS

Un autobús de pasajeros se impactó contra una vivienda en la carretera #Joquicingo - #Malinalco. Los detalles aquí https://t.co/zbPlq7Wg9f



https://t.co/DvZHv6vwPH pic.twitter.com/lrNOFcNINu — Meganoticias Tepic (@MeganoticiasTEP) November 26, 2021

Associated Press предполагает, что речь идет о римо-католиках, которые с приближением 12 декабря, Дня Девы Марии Гваделупской, собираются в Чальме, где находится крест, который якобы чудесным образом появился в пещере.