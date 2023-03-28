В Мексике жители центра для мигрантов подожгли матрасы в знак протеста против депортации, погибли 39 человек

Пожар вспыхнул 27 марта около 22.00 по местному времени в Национальном институте миграции. На момент пожара в учреждении находились 68 мужчин из Центральной и Южной Америки, 29 из них пострадали в результате пожара.
Мигранты подожгли матрасы в знак протеста после того, как узнали, что их депортируют, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Они не думали, что это приведет к такой ужасной трагедии", – сказал он.
В последние недели город Сьюдад-Хуарес заполонили мигранты, ожидающие скорейших изменений иммиграционной политики США, отметило агентство.
Во время пандемии коронавируса сотрудники пограничной службы США могли отказывать людям во въезде в США "для предотвращения распространения инфекционных заболеваний", используя так называемый "Раздел №42". Как сообщал "Голос Америки", администрация президента США Джо Байдена объявила о намерении прекратить использование этой политики времен, но пока правило остается в силе.
После этого число мигрантов в Сьюдад-Хуаресе, ожидающих возможной отмены ограничений, значительно выросло.