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В МИД Франции рассказали, от чего зависит участие России в саммите "Большой семерки"

Решение об исключении Российской Федерации из G7 было принято в 2014 году после аннексии Крыма. Решение о возвращении также должно приниматься коллегиально, считают в министерстве Европы и иностранных дел Франции.

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МИД Франции: Любое решение по Росии должно быть принято по взаимному согласию стран G7
МИД Франции: Любое решение по Росии должно быть принято по взаимному согласию стран G7
Фото: diplomatie.gouv.fr

Возвращение России в "Большую семерку" будет зависеть от выполнения Минских соглашений, об этом заявили в министерстве Европы и иностранных дел Франции 2 июня.

"Решение по Российской Федерации было принято в 2014 году G7. Аналогичным образом любое новое решение должно быть принято по взаимному согласию стран G7 в свете реализации Минских соглашений", – подчеркнули в МИД.

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне в США, но в конце мая американский президент Дональд Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 2 июня выступил против участия России в саммите "Большой семерки". По его мнению, "Большая семерка" не может стать "Большой восьмеркой", "пока Россия не изменит свой курс".

1 июня с критикой идеи Трампа выступили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В Лондоне заявили, что ожидают изменения политики РФ, которое может оправдать ее возвращение в группу. Трюдо напомнил, что Россия была исключена из G8 после вторжения в Крым. Он подчеркнул, что РФ продолжает пренебрегать международными правилами и нормами, "поэтому она не состоит в группе и продолжит находиться вне ее".

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. ЕС не является членом "Семерки", но его руководители посещают саммиты G7 в качестве гостей. Встречи лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Трамп в этом году возглавляет "Большую семерку".

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

Теги: Россия, Франция, Большая семерка, МИД Франции, Минские соглашения, Евросоюз, Жозеп Боррель
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