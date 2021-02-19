ГОРДОН
 
 
МИР

В МИД РФ Соловьева назвали "ярым антифашистом", а запрет на въезд в Латвию – чушью

Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву после его слов о том, что Гитлер был смелым человеком. Комментируя запрет, спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что цинизм латвийских властей "превзошел все допустимые границы".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Захарова: У Ринкевичса нет возможности это посмотреть, вот он и придумывает чушь
Захарова: У Ринкевичса нет возможности это посмотреть, вот он и придумывает чушь
Фото: EPA

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс распространил фейк о том, что российский телеведущий Владимир Соловьев героизировал Адольфа Гитлера. Об этом 18 февраля заявила спикер МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, видео которого опубликовано в YouTube.

"Единственное разумное объяснение произошедшему видим в том, что Рига заблокировала пакет телеканалов ВГТРК и РТ. Именно эта политика отключения неугодных каналов в рамках кампании по удушению российских и русскоязычных СМИ в Прибалтике привела к тому, что Ринкевичс распространяет дезинформацию. У него нет возможности это посмотреть, вот он и придумывает чушь", – считает Захарова.

По ее словам, если бы глава МИД Латвии посмотрел эфиры Соловьева, он бы знал, "что настолько ярого антифашиста, как Соловьев, найти сложно".

"Цинизм латвийских властей превзошел все допустимые границы", – заявила спикер МИД РФ.

15 февраля Соловьев, объясняя в эфире телеканала "Россия 1", почему он не уважает российского оппозиционного политика Алексея Навального, сравнил его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. При этом он заявил, что Гитлер "был очень смелым человеком" и, в отличие от Навального, "не косил от армии", а "воевал доблестно во время Первой мировой войны".

Латвия после этого внесла Соловьева в список нежелательных лиц, объяснив это тем, что для страны "неприемлема глорификация нацизма в любой форме".

Соловьев сообщил агентству "РИА Новости", что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за запрета на въезд в Латвию. По его мнению, "господин министр совсем не разобрался" и принял решение на основании не реального содержания передачи, а "судил по Twitter сторонников [российского оппозиционера Алексея] Навального".

В Союзе журналистов России осудили решение латвийского МИД и напомнили, что его приняли на фоне закрытия в республике нескольких российских СМИ. Секретарь СЖР Тимур Шафир заявил агентству, что запрет Соловьеву на въезд в Латвию – это "выдавливание русского языка и российских журналистов из информпространства страны".

8 февраля Национальный совет по радио- и телевещанию Латвии запретил на год вещание телеканала "РТР-Россия". Его также запрещали в 2014-м, 2015-м и 2016 году и на три месяца в 2019 году.

9 февраля регулятор принял решение о запрете на ретрансляцию в стране 16 российских телеканалов.

Решение латвийского регулятора о запрете "РТР-Россия" приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Минкульта Александр Ткаченко поблагодарил Латвию за этот шаг и назвал его хорошим примером для других стран.

В МИД России решение о запрете ретрансляции канала считают "политическим демаршем".

Теги: Россия, Латвия, оппозиция, нацизм, запрет, МИД Латвии, Эдгарс Ринкевичс, Владимир Соловьев, фейк, Мария Захарова, телеведущий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Без усов и волос лучше", "Не то, что сейчас". В сети обсуждают образ Цимбалюка с короткой стрижкой
"Без усов и волос лучше", "Не то, что сейчас". В сети обсуждают образ Цимбалюка с короткой стрижкой
  "Вы – обслуживающий еб...ный персонал. Нищие у...бища". Блогер из России выбросила вещи визажистов в подъезд, а их выгнала из квартиры
  "Вы – обслуживающий еб...ный персонал. Нищие у...бища". Блогер из России выбросила вещи визажистов в подъезд, а их выгнала из квартиры
Джамала позировала на крыше киевской высотки
Джамала позировала на крыше киевской высотки
Подписчики Бекхэма не могут понять, кто запечатлен в его объятиях. Фото
Подписчики Бекхэма не могут понять, кто запечатлен в его объятиях. Фото
  "У нас были скандалы на этот счет постоянно". Экс-продюсер певицы Alyosha Лисица рассказал, почему не мог на ней жениться
  "У нас были скандалы на этот счет постоянно". Экс-продюсер певицы Alyosha Лисица рассказал, почему не мог на ней жениться
Кларенс-хаус обнародовал рецепт блинов и рассекретил любимую начинку жены принца Чарльза. Видео
Кларенс-хаус обнародовал рецепт блинов и рассекретил любимую начинку жены принца Чарльза. Видео
Крус стала героиней греческого глянца и рассказала о борьбе с неграмотностью
Крус стала героиней греческого глянца и рассказала о борьбе с неграмотностью
"Фредди Зибров", "Такой красавчик". Украинский певец удивил сходством с известным британским артистом. Фото
"Фредди Зибров", "Такой красавчик". Украинский певец удивил сходством с известным британским артистом. Фото
  "Отношение первой жены передалось дочке. Они в тандеме. И внучку поставили на ту же волну". Паперный рассказал, почему не общается с дочерью от первого брака
  "Отношение первой жены передалось дочке. Они в тандеме. И внучку поставили на ту же волну". Паперный рассказал, почему не общается с дочерью от первого брака
Стали известны обстоятельства смерти Мягкова – СМИ
Стали известны обстоятельства смерти Мягкова – СМИ
Казанин о Зеленском: Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если что задумал, отговаривать бессмысленно
Казанин о Зеленском: Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если что задумал, отговаривать бессмысленно
"Она жила в бедности, поэтому я на нее даже не обижаюсь". Ступка рассказал о взаимоотношениях с женой
"Она жила в бедности, поэтому я на нее даже не обижаюсь". Ступка рассказал о взаимоотношениях с женой
  "Мама испугалась. Она говорила: "Сделай что-нибудь". Панин рассказал, почему умерла его мать
  "Мама испугалась. Она говорила: "Сделай что-нибудь". Панин рассказал, почему умерла его мать
Художница Барашикова: С портретами Дмитрия Гордона у меня получилась сказочная история, как у Золушки
Художница Барашикова: С портретами Дмитрия Гордона у меня получилась сказочная история, как у Золушки G
Виктория ВОРОНИНА
"Красивая, молодая", "Как ровесница". Мама Каминской взбудоражила аудиторию своим внешним видом
"Красивая, молодая", "Как ровесница". Мама Каминской взбудоражила аудиторию своим внешним видом
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, почему стала веганом
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, почему стала веганом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS