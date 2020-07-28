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В МИД Туркменистана назвали прогноз погоды "политически некорректным"

Сообщение о движении горячих воздушных масс из Ирана через Туркменистан в Таджикистан, прозвучавшее в эфире одной из телекомпаний, вызвало гнев туркменского внешнеполитического ведомства.

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В Туркменистане убеждены, что иранские ветры не должны переносить потоки горячего воздуха через территорию страны
В Туркменистане убеждены, что иранские ветры не должны переносить потоки горячего воздуха через территорию страны
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Туркменистана выразило возмущение прогнозом погоды, озвученным 27 июля в эфире телерадиокомпании "Мир", сюжет назван "профессионально неграмотным". Об этом говорится в пресс-релизе МИД.

Журналист Азамат Зияев рассказал, что причиной ожидаемой в ближайшие дни в Таджикистане жаркой погоды является поток теплого воздуха, поступивший из Ирана через территорию Туркменистана.

"Потоки ветра из региона Ближнего Востока, влияющие на формирование климата в Центральной Азии, сталкиваясь с особенностями географического рельефа, меняют свое направление. При этом во многих случаях скорость ветра снижается и его воздействие на климат стран, находящихся на значительном удалении от пустынно-степных зон Ближнего и Среднего Востока и окруженных высокогорными массивами, минимизируется. В этом контексте утверждение о том, что "горячие" потоки ветра из Ирана через Туркменистан достигли в эти дни территории Таджикистана, не выдерживает никакой критики", – заявили туркменские дипломаты.

Кроме того, Ашгабат, с учетом распространения коронавирусной инфекции, считает сообщение таджикского журналиста "политически некорректным, отмечается в заявлении.

"Считаем, что любое упоминание конкретного названия любой страны в контексте передвижения воздушных масс с/или через ее территорию может вызвать подозрения в переносе опасных инфекций в другие страны. Поэтому туркменская сторона, отмечая политическую близорукость корреспондента, который подготовил и распространил вышеуказанную информацию, подчеркивает неприемлемость нарушения сложившихся в международной практике норм политической этики", – заявили в МИД Туркменистана.

Официально власти Туркменистана не подтверждают, что в стране есть случаи заболевания COVID-19. 31 марта организация "Репортеры без границ" сообщала, что власти страны запрещали использование слова "коронавирус".

Теги: Иран, Таджикистан, Туркменистан, прогноз погоды, коронавирус
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