В МИД Украины рассказали, будут ли в стране переименовывать Грузию в Сакартвело

9 января Госкомиссия по литовскому языку исключила из документа, устанавливающего официальные названия государств, название Грузия. В МИД Украины рассказали, что вопрос изменения названия Грузии "не стоит на повестке дня".

В МИД Украины заявили, что грузинская сторона не обращалась с просьбой об изменении названия Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Украина не рассматривает возможность переименования Грузии в Сакартвело по примеру Литвы. Об этом в МИД Украины сообщили на запрос "BBC News Україна".

"Вопрос изменения названия Грузии сейчас не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело", – заявили в ведомстве.