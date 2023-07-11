В МИД Украины выяснили, что украинец с протезом, которого Wizz Air сняла с рейса – не военнослужащий и не ветеран

"Мы разыскали украинца, которому отказали в посадке на самолет в аэропорту Тель-Авива несколько дней назад. Сегодня украинский консул в Израиле помог Александру сесть на рейс в Европу, откуда он отправится к своим родным в Украину", – написал он.

Дипломат объяснил, что "гражданин никогда не служил в рядах ВСУ и не является ветераном".

"Инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад. Но он – украинский гражданин, поэтому мы были обязаны оказать ему помощь. Несмотря на официальные извинения авиакомпании, считаем, что права украинского гражданина были нарушены", – отметил Николенко.

По его словам, МИД Украины ожидает "завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром".

"Будем держать этот вопрос на контроле. Защита прав и интересов всех украинцев за рубежом, независимо от их профессии и жизненных обстоятельств, является абсолютным приоритетом для МИД Украины. Граждане всегда могут рассчитывать на помощь", – подчеркнул Николенко.