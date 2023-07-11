В МИД Украины выяснили, что украинец с протезом, которого Wizz Air сняла с рейса – не военнослужащий и не ветеран

"Мы разыскали украинца, которому отказали в посадке на самолет в аэропорту Тель-Авива несколько дней назад. Сегодня украинский консул в Израиле помог Александру сесть на рейс в Европу, откуда он отправится к своим родным в Украину", – написал он.
Дипломат объяснил, что "гражданин никогда не служил в рядах ВСУ и не является ветераном".
"Инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад. Но он – украинский гражданин, поэтому мы были обязаны оказать ему помощь. Несмотря на официальные извинения авиакомпании, считаем, что права украинского гражданина были нарушены", – отметил Николенко.
По его словам, МИД Украины ожидает "завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром".
"Будем держать этот вопрос на контроле. Защита прав и интересов всех украинцев за рубежом, независимо от их профессии и жизненных обстоятельств, является абсолютным приоритетом для МИД Украины. Граждане всегда могут рассчитывать на помощь", – подчеркнул Николенко.
8 июля в соцсетях появилось видео, как мужчина не смог сесть на свое месте из-за протеза. Он сказал, что потерял ногу на войне и летит домой к своей семье в Украину. Согласно описанию видео, человек простоял в углу самолета полтора часа. Позже он упал и поранил руки. Экипаж самолета заявил, что пассажир ведет себя неадекватно. На рейс его не пустили.
На следующий день авиакомпания Wizz Air заявила, что "это было трудное, но необходимое решение, принятое с учетом безопасности пассажира".
В МИД Украины заявили, что формальных обращений к ним не поступало, и попросили "украинского ветерана, которому было отказано в рейсе на Варшаву, выйти на связь с МИД или посольством Украины в Израиле".