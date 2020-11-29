В мире за сутки от COVID-19 умерло почти 10 тыс. человек

Лидером по масштабу распространения коронавируса в мире остаются США – число инфицированных там достигло 13,2 млн, умерло 266 тыс. человек, излечилось 5,02 млн.

Украина находится на 17-м месте в мире по распространению коронавируса Фото: EPA

По состоянию на утро 29 ноября в мире коронавирусом заразилось 62,2 млн человек (+598,6 тыс. за сутки), об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1,45 млн человек (+9,7 тыс. за сутки), выздоровело 39,8 млн.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 13,2 млн, умерло 266 тыс. человек, излечилось 5,02 млн.

В Индии, которая находится на втором месте, 9,4 млн заболевших, 136,7 тыс. умерших и 8,8 млн выздоровевших.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 6,3 млн человек инфицированы, почти 172,5 тыс. – умерли, выздоровело 5,58 млн человек.

На четвертом месте Франция с 2,26 млн заболевших и 52 тыс. умерших, на пятом Россия – 2,2 млн человек инфицированы, 38,7 тыс. умерли.

В Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии, Мексике и Германии количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. В Перу, Польше и Иране инфицировано более 900 тыс. человек.

Украина находится на 17-м месте в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.