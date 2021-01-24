В мире коронавирусом заразилось почти 99 млн человек

В мире по состоянию на утро 24 января подтвердили 98 млн 744 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.
От коронавирусной инфекции в мире умерло 2 млн 120 тыс. человек, выздоровело 54 млн 435 тыс. заболевших.
Странами с наибольшим распространением вируса являются:
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.