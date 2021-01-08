В мире подтвердили более 88 млн случаев COVID-19

В мире по состоянию на утро 8 января коронавирус подтвержден у 88 млн 51 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
1 млн 898 тыс. человек умерли, 49 млн 100 тыс. – выздоровели.
Наибольшее распространение вируса зафиксировано в таких странах:
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.