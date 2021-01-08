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В мире подтвердили более 88 млн случаев COVID-19

За все время пандемии в мире от коронавируса умерли 1 млн 898 тыс. человек, 49 млн 100 тыс. – выздоровели.

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США на первом месте по распространению болезни
США на первом месте по распространению болезни
Фото: EPA

В мире по состоянию на утро 8 января коронавирус подтвержден у 88 млн 51 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

1 млн 898 тыс. человек умерли, 49 млн 100 тыс. – выздоровели.

Наибольшее распространение вируса зафиксировано в таких странах: 

  • США (21,6 млн заболевших, 365,3 тыс. умерших, данные о числе выздоровевших отсутствуют);
  • Индия (10,4 млн заболевших, 150,6 тыс. умерших, 10 млн выздоровевших);
  • Бразилия (7,96 млн заболевших, 200,5 тыс. умерших, 7 млн выздоровевших);
  • Россия (3,3 млн заболевших, 59,6 тыс. умерших, 2,7 млн выздоровевших);
  • Великобритания (2,9 млн заболевших, 78,6 тыс. умерших, данные о числе выздоровевших отсутствуют).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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