В мире сделали более 3,17 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

Массовая вакцинация от коронавируса в мире стартовала в конце 2020 года Фото: EPA

Кампании вакцинации стартовали в 180 странах мира. Последний суточный показатель составил 40,5 млн введенных доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,28 млрд доз);

страны Евросоюза (377,8 млн доз, полностью вакцинированы 35% населения);

Индия (350,5 млн доз, полностью вакцинированы 4,5% населения);

США (329,9 млн доз, полностью вакцинированы 47,3% населения);

Бразилия (104 млн доз, полностью вакцинированы 12,9% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (69,8%).

Bloomberg отмечает, что в мире уже сделали достаточно прививок, чтобы полностью вакцинировать 20,7% населения Земли, но распределение вакцин неравномерное, и страны с высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем государства с низкими доходами.