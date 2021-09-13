В мире в 2020 году были убиты более 200 активистов-экозащитников – Global Witness

Отмечается, что речь идет о самом большом числе жертв нападений с 2012 года, когда организация начала составлять такие доклады.

"В 2020 году мы зарегистрировали 227 смертельных нападений – в среднем более четырех человек в неделю, что стало самым опасным годом в истории для людей, защищающих свои дома, землю и средства к существованию, а также экосистемы, жизненно важные для биоразнообразия и климата", – говорится в докладе. Его авторы предполагают, что реальное число жертв еще выше.

227 Land & #EnvironmentDefenders were killed in 2020 – the highest number of lethal attacks ever recorded, our latest data shows.



These attacks are being driven by the very same industries which are causing the #ClimateCrisis. https://t.co/xEOMp76eOi pic.twitter.com/zG8bQ6MpVk — Global Witness (@Global_Witness) September 13, 2021

Больше всего жертв среди активистов, боровшихся против вырубки лесов, против загрязнения рек и других водоемов и бесконтрольной добычи полезных ископаемых.

Организация обвиняет в причастности к убийствам, если не прямо в их организации, крупные корпорации, заинтересованные в неограниченной эксплуатации природных ресурсов.

"Активисты, бросившие вызов могущественным интересам, заплатили за это высокую цену – они потеряли свободу, средства к существованию и даже собственную жизнь", – говорится в докладе.

На первом месте по числу убийств экологов и экозащитников с большим отрывом – Колумбия, в этой стране за год зафиксировано 65 нападений со смертельным исходом. Более 10 жертв – в Мексике, на Филиппинах, в Бразилии, Гондурасе, Конго, Гватемале и Никарагуа.