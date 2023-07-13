В Молдове создадут центр противодействия дезинформации

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан во время заседания заявил, что в стране долгое время игнорировали пропаганду и дезинформацию.

"Сейчас мы обнаружили, что все становится совершенно искаженным, и люди считают, что война оправданна, что агрессия оправданна, что разжигание межэтнической розни – это нормально. Вот к чему мы пришли", – сказал он.

Задача центра – консолидация и улучшение межведомственных усилий в борьбе с дезинформацией, манипулированием информацией и скоординированные действия по распространению сообщений, нарративов, которые (независимо от их происхождения) представляют опасность или могут нанести ущерб национальной безопасности Молдовы и поставить под угрозу национальные интересы.

С предложением создать центр выступила президент страны Майя Санду, сообщал сайт парламента страны 6 июля. Для этого в парламент внесут соответствующий законопроект. Планируется, что кандидатуру директора центра будут выбирать на конкурсе, срок полномочий – пять лет. Предложение о назначении директора будет вносить президент страны.

Решения центра будут носить рекомендательный характер.