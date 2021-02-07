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В Москве полиция год пересматривала конфискованные мультфильмы про Шрека, отбирая пиратские версии

В России около года назад полицейские нашли грузовик, а потом и целый склад с пиратскими DVD-дисками. Следователи с экспертами несколько месяцев пересматривали их, чтоб установить, что это подделка.

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В Москве уничтожили 2,3 млн пиратских дисков с мультфильмами
В Москве уничтожили 2,3 млн пиратских дисков с мультфильмами
Фото: depositphotos.com

В Москве полиция год смотрела пиратские диски с мультфильмом "Шрек" в рамках следствия. Об этом 6 февраля сообщил Telegram-канал Mash.

Около года назад российские полицейские нашли грузовик, а потом и целый склад с пиратскими DVD-дисками с фильмами из нулевых. Следователи с экспертами несколько месяцев пересматривали диски.

"Группа экспертов в течение года проводила исследование этих дисков. После того как было проведено это исследование, данные диски уже группой экспертов были признаны контрафактной продукцией. Качество аудио- и видеодорожек не соответствует лицензионным образцам", – сообщила начальник отдела экспертных исследований авторских и смежных прав Ирина Изумрудская.

Теперь 2,3 млн дисков с мультиками перемололи, упаковки отправили в переработку. Их хозяина привлекают за нарушение авторских прав по 146 статье Уголовного кодекса России. Ущерб оценили в 100 млн руб. (37,2 млн грн).

Теги: Россия, авторские права, Москва, полиция, мультфильм
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