В России после запрета мата в соцсетях его стало только больше – исследование

В феврале 2021 года в России вступили в силу поправки, запрещающие мат в соцсетях. Однако, согласно исследованию "Медиалогии", количество публикаций с нецензурными выражениями по сравнению с прошлым годом только выросло.

В конце января – начале февраля этого года главными темами в российском сегменте соцсетей стало задержание Навального Фото: depositphotos.com

В России после вступления в силу запрета нецензурной брани в социальных сетях подобных публикаций в интернете только больше. Об этом свидетельствует исследование компании по анализу СМИ и соцсетей "Медиалогия", проведенное на заказ РБК.

1–2 февраля 2021 года в сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter, Instagram россияне сделали 646,1 тыс. публикаций с использованием обсценной лексики.

Эти цифры корректно сравнивать с данными за 3–4 февраля 2020 года, которые также были буднями (в выходные активность пользователей соцсетей традиционно выше). В первые два рабочих дня прошлого года в тех же самых соцсетях было зафиксировано 426,5 тыс. нецензурных выражений.

Год назад, в будни 3–4 февраля 2020 года, пользователи в основном обсуждали в интернете новость о том, что коронавирус добрался до России, выражали свое мнение об обрушившейся крыше спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге и о госслужащих "в мехах", которые вручали ветеранам-блокадникам медали и батоны хлеба. В конце января – начале февраля этого года главными темами стали задержание российского оппозиционера Алексея Навального в аэропорту Шереметьево и последующие несанкционированные митинги.

В феврале 2021 года в России вступили в силу поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Они обязали социальные сети удалять в течение суток публикации с незаконным контентом, под который попадает и нецензурная брань. Выявлять такой контент они должны сами с помощью мониторинга.

За неделю до вступления поправок в силу, 25–26 января 2021 года, "Медиалогия" насчитала 631,3 тыс. публикаций с нецензурной лексикой в соцсетях.