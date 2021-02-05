ГОРДОН
 
 
МИР

В России после запрета мата в соцсетях его стало только больше – исследование

В феврале 2021 года в России вступили в силу поправки, запрещающие мат в соцсетях. Однако, согласно исследованию "Медиалогии", количество публикаций с нецензурными выражениями по сравнению с прошлым годом только выросло.

В конце января начале февраля этого года главными темами в российском сегменте соцсетей стало задержание Навального
В конце января – начале февраля этого года главными темами в российском сегменте соцсетей стало задержание Навального
Фото: depositphotos.com

В России после вступления в силу запрета нецензурной брани в социальных сетях подобных публикаций в интернете только больше. Об этом свидетельствует исследование компании по анализу СМИ и соцсетей "Медиалогия", проведенное на заказ РБК.

1–2 февраля 2021 года в сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter, Instagram россияне сделали 646,1 тыс. публикаций с использованием обсценной лексики.

Эти цифры корректно сравнивать с данными за 3–4 февраля 2020 года, которые также были буднями (в выходные активность пользователей соцсетей традиционно выше). В первые два рабочих дня прошлого года в тех же самых соцсетях было зафиксировано 426,5 тыс. нецензурных выражений.

Год назад, в будни 3–4 февраля 2020 года, пользователи в основном обсуждали в интернете новость о том, что коронавирус добрался до России, выражали свое мнение об обрушившейся крыше спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге и о госслужащих "в мехах", которые вручали ветеранам-блокадникам медали и батоны хлеба. В конце января – начале февраля этого года главными темами стали задержание российского оппозиционера Алексея Навального в аэропорту Шереметьево и последующие несанкционированные митинги.

В феврале 2021 года в России вступили в силу поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Они обязали социальные сети удалять в течение суток публикации с незаконным контентом, под который попадает и нецензурная брань. Выявлять такой контент они должны сами с помощью мониторинга.

За неделю до вступления поправок в силу, 25–26 января 2021 года, "Медиалогия" насчитала 631,3 тыс. публикаций с нецензурной лексикой в соцсетях.

Теги: Россия, Facebook, Twitter, ВКонтакте, запрет, соцсети, Одноклассники
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу G
Виктория ВОРОНИНА
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
Бабкина прооперировали в Австрии
Бабкина прооперировали в Австрии
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
  "У солистки очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью". Бебешко оценил шансы Go-A на победу в "Евровидении 2021" с песней "Шум"
  "У солистки очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью". Бебешко оценил шансы Go-A на победу в "Евровидении 2021" с песней "Шум"
Пинчук: Галстук и свитер Зеленского я подарил Фуксману, мужу Бережной
Пинчук: Галстук и свитер Зеленского я подарил Фуксману, мужу Бережной G
Виктория ВОРОНИНА
  Позитив и Michelle Andrade презентовали дуэтную песню. Аудио
  Позитив и Michelle Andrade презентовали дуэтную песню. Аудио
"Нужно находить смелость и расходиться". Бадоева рассказала об отношениях с экс-супругом после развода
"Нужно находить смелость и расходиться". Бадоева рассказала об отношениях с экс-супругом после развода
"Люблю, когда мне врут! А раньше плакала". Никитюк заявила, что в ее жизни происходят сумасшедшие события
"Люблю, когда мне врут! А раньше плакала". Никитюк заявила, что в ее жизни происходят сумасшедшие события
19-летняя внучка Ющенко стала участницей "слепых прослушиваний" "Голосу країни". Видео
19-летняя внучка Ющенко стала участницей "слепых прослушиваний" "Голосу країни". Видео
  "Красота – это боль". Американский рэпер вживил в лоб бриллиант стоимостью $24 млн. Видео
  "Красота – это боль". Американский рэпер вживил в лоб бриллиант стоимостью $24 млн. Видео
"В больнице, после больницы, дома". Страдающая аутоиммунным заболеванием экс-супруга Аршавина показала лицо после операции
"В больнице, после больницы, дома". Страдающая аутоиммунным заболеванием экс-супруга Аршавина показала лицо после операции
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина G
Виктория ВОРОНИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
"Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
"Сексуальная", "Красивенькая без макияжа". Ани Лорак в одной рубашке показала селфи из гардеробной
"Сексуальная", "Красивенькая без макияжа". Ани Лорак в одной рубашке показала селфи из гардеробной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS