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В Москве собираются отменить пропускной режим, введенный из-за коронавируса – СМИ

Пропускной режим в Москве действует с 15 апреля. По информации агентства "Интерфакс", с 15 июня его действие может быть отменено.

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Россия занимает третье место в мире по общему количеству подтвержденных случаев коронавируса
Фото: EPA

Власти Москвы (Россия) намерены отменить действие пропускного режима, введенного 15 апреля из-за эпидемии коронавируса. Об этом 7 июня сообщило агентство "Интерфакс", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Ограничения, заявил собеседник, планируют снять в два этапа – с 10-го и 15 июня. Отменить необходимость получения электронного пропуска для передвижения по городу собираются на втором этапе.

Источник агентства добавил, что планируемое послабление карантинных мер еще обсуждается в городской администрации. Среди планируемых ослаблений – запуск работы парикмахерских и кафе, а также отмена прогулок по графику.

"Интерфакс" напоминает, что на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о намерении представить план ослабления карантина до 8 июня. Он анонсировал, что эти ослабления будут носить "радикальный характер".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 7 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6,92 млн человек, умерло более 400 тыс., выздоровело 3,1 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В России, по данным министерства здравоохранения страны, заразилось более 449 тыс. человек (191 тыс. – в Москве), умерло 5,5 тыс., выздоровело 212 тыс.

Теги: Россия, эпидемия, Москва, карантин, Сергей Собянин, пропускной режим, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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