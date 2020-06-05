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"Имидж властей резко ухудшился". Социологи считают, что в России усилился протестный потенциал

Негативное отношение к российским властям резко усилилось на фоне пандемии коронавируса, считает независимая исследовательская группа Сергея Белановского.

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Протестные митинги 2011 2013 годов в России были самыми массовыми за несколько десятилетий
Протестные митинги 2011–2013 годов в России были самыми массовыми за несколько десятилетий
Фото: EPA

Около половины граждан России считают, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям, в частности массовым протестам. Об этом говорится в докладе независимой исследовательской группы Сергея Белановского. Как отмечают "Ведомости", Белановский был одним из исследователей, которым удалось предсказать протесты в России в 2011–2012 годах.

"Тренд негативного отношения к федеральной власти, начавший формироваться еще в 2011 году и вновь возникший после "крымского перерыва" в 2018-м, в 2020 году был резко усилен пандемией коронавирусной инфекции", – говорится в исследовании.

Социологи пришли к выводу, что "имидж властей в массовом сознании резко ухудшился". "Пропаганда перестала действовать и вызывает все большее неприятие, а основным объектом негативных высказываний стал лично президент Владимир Путин. Главная претензия к нему – что он не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил государственную систему, которая не работает", – пишут "Ведомости".

В комментарии газете пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не ознакомились с докладом. В то же время он признал, что "есть определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане". "Есть последствия той пандемической ситуации, которая имеет последствия для экономики. Эти последствия четко фиксируются", – сказал Песков.

Массовые протесты в России в 2011–2013 годах начались после выборов в Госдуму VI созыва (декабрь 2011-го) и выборов президента, на которых в очередной раз победил Владимир Путин (март 2012-го). По мнению оппозиции, голосование сопровождалось массовыми нарушениями, а результаты выборов были фальсифицированы. Во время протестов силовики несколько раз жестко разгоняли активистов, в частности на Болотной площади в Москве.

Теги: Россия, Владимир Путин, оппозиция, протесты, экономика, Москва, Кремль, Госдума, Дмитрий Песков, пандемия, коронавирус
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