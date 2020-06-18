В Москве в результате стрельбы погибли четыре человека

По данным Следкома РФ, жертвами стрельбы в Москве стали трое взрослых и один ребенок.

На севере российской столицы Москва нашли тела четырех жертв стрельбы. Об этом проинформировало Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

"По данным следствия, днем 18 июня 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями", – говорится в сообщении.

В Следкоме рассказали, что правоохранителей вызвали соседи, которые "услышали хлопки". Они объяснили, что "ранее к женщине в квартиру зашел сожитель".

Силовики открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса РФ.

"РИА Новости" сообщали, что ранее в этой квартире забаррикадировался мужчина, который не позволял полицейским зайти. В квартире якобы были двое детей.