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В Москве в результате стрельбы погибли четыре человека

По данным Следкома РФ, жертвами стрельбы в Москве стали трое взрослых и один ребенок.

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Убийство расследует Следком
Убийство расследует Следком
Фото: wikipedia.org

На севере российской столицы Москва нашли тела четырех жертв стрельбы. Об этом проинформировало Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

"По данным следствия, днем 18 июня 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями", – говорится в сообщении.

В Следкоме рассказали, что правоохранителей вызвали соседи, которые "услышали хлопки". Они объяснили, что "ранее к женщине в квартиру зашел сожитель".

Силовики открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса РФ.

"РИА Новости" сообщали, что ранее в этой квартире забаррикадировался мужчина, который не позволял полицейским зайти. В квартире якобы были двое детей.

Теги: Россия, убийство, стрельба, Москва, Следственный комитет РФ, уголовное дело, ребенок, погибшие, квартира
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