Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Пострадавшими во время стрельбы на рынке в Одессе оказались граждане России и Сирии – СМИ

У граждан РФ и Сирии, пострадавших во время стрельбы на рынке в Одессе, – закрытые черепно-мозговые травмы и травматические пулевые ранения различных частей тела, отметили в УНН.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пострадавших госпитализировали
Пострадавших госпитализировали
Фото: pixabay.com

В ходе произошедшего 2 июня конфликта на рынке "Седьмой километр" в Одессе пострадали граждане России и Сирии. Об этом 3 июня со ссылкой на правоохранителей проинформировало агентство УНН.

В результате стрельбы были госпитализированы мужчины 1977 года рождения и 1990 года рождения.

У пострадавших "диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и травматические пулевые ранения различных частей тела".

Стрельба в магазине тканей на промтоварном рынке в Одессе велась из травматического оружия, в результате телесные повреждения получили два человека.

В Министерстве внутренних дел заявили, что конфликт прекратила полиция, которая задержала 10 человек. По данным ведомства, инцидент между соотечественниками, которые также торгуют тканями, произошел из-за места на парковке, а стрельба велась из пистолета для отстрела резиновых пуль.

Теги: Россия, Одесса, Сирия, стрельба, конфликт, пострадавшие, ранение, магазин, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Участник "Танцев со звездами" Ежов упрекнул звезд в отсутствии реакции на резонансные преступления в Украине
Участник "Танцев со звездами" Ежов упрекнул звезд в отсутствии реакции на резонансные преступления в Украине
  Объятый пламенем и в платье. Дорн презентовал клип на трек Wasted от дизайнера "Игры престолов". Видео
  Объятый пламенем и в платье. Дорн презентовал клип на трек Wasted от дизайнера "Игры престолов". Видео
Экс-сотрудница подала в суд на Джессику Паркер
Экс-сотрудница подала в суд на Джессику Паркер
"Парень, оставь что-то Ван Дамму". Сын Пугачевой и Галкина перед камерой разбил о голову пластины
"Парень, оставь что-то Ван Дамму". Сын Пугачевой и Галкина перед камерой разбил о голову пластины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS