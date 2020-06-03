Пострадавшими во время стрельбы на рынке в Одессе оказались граждане России и Сирии – СМИ

У граждан РФ и Сирии, пострадавших во время стрельбы на рынке в Одессе, – закрытые черепно-мозговые травмы и травматические пулевые ранения различных частей тела, отметили в УНН.

В ходе произошедшего 2 июня конфликта на рынке "Седьмой километр" в Одессе пострадали граждане России и Сирии. Об этом 3 июня со ссылкой на правоохранителей проинформировало агентство УНН.

В результате стрельбы были госпитализированы мужчины 1977 года рождения и 1990 года рождения.

У пострадавших "диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и травматические пулевые ранения различных частей тела".

Стрельба в магазине тканей на промтоварном рынке в Одессе велась из травматического оружия, в результате телесные повреждения получили два человека.

В Министерстве внутренних дел заявили, что конфликт прекратила полиция, которая задержала 10 человек. По данным ведомства, инцидент между соотечественниками, которые также торгуют тканями, произошел из-за места на парковке, а стрельба велась из пистолета для отстрела резиновых пуль.