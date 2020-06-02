В Харькове задержали "продавцов" должности главы ОГА, на рынке в Одессе произошла стрельба. Главное за день

"Продавцы" должностей

В ресторане в Харькове задержали группу граждан, которые, по данным главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, пытались "продать" за $1 млн должность, которую он занимает, а также ряд других постов. Фигуранты дела якобы успели получить $150 тыс. задатка.

В Службе безопасности Украины утверждают, что "злоумышленники представлялись должностными лицами действующей власти и ссылались на близкие связи с руководителями Верховной Рады Украины, парламентских фракций и министров".

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов заявил, комментируя эту информацию, что в Украине уже год как нет "торговли" должностями.

Стрельба в Одессе

В Одессе в магазине тканей на рынке "Седьмой километр" произошла стрельба из травматического оружия, в результате которого телесные повреждения получили двое мужчин.

В Министерстве внутренних дел заявили, что конфликт прекратила полиция, которая задержала 10 человек. По данным ведомства, инцидент между соотечественниками, которые также торгуют тканями, произошел из-за места на парковке, а стрельба велась из пистолета для отстрела резиновых пуль.

Коронавирус в Украине

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 328 человек, что является самым низким показателем за последнюю неделю. Умерло девять больных, их число достигло 727.

Первого больного COVID-19 обнаружили в Министерстве здравоохранения Украины. Кто он – глава ведомства Максим Степанов не уточнил.

Денег на довыборы в Раду нет

В Центральной избирательной комиссии Украины заявили, что на довыборы в Верховную Раду в 208-м мажоритарном округе (Черниговская область) нет бюджетных средств. Избранный в этом округе самовыдвиженец Валерий Давыденко был обнаружен погибшим 23 мая в его офисе.

Совет по делам ветеранов

Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны и назначил его главой Сергея Куницына. Новая структура создана с целью обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников Украины и участников боевых действий на территории других государств, а также лиц, которых незаконно удерживают на временно оккупированной территории Украины.

Задержан криминальный авторитет

В рамках расследования стрельбы в Броварах Киевской области задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом Вихой. По данным главы МВД Арсена Авакова, они выступили со стороны местных перевозчиков во время конфликта, произошедшего утром 29 мая. Они подозреваются в бандитизме и покушении на умышленное убийство.

Инвентаризация лесов Украины

Верховная Рада внесла изменения в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов. Народные депутаты отметили, что сейчас нет достоверной информации о лесном фонде страны. Порядок проведения новой инвентаризации лесов должен утвердить Кабинет Министров.