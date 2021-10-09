В Москве во время оперы в Большом театре декорация насмерть придавила одного из артистов

Инцидент произошел во время смены декораций Фото: ЕРА

Спектакль остановили, а зрителей вывели из зала.

Источник агентства в экстренных службах рассказал, что декорация упала на мужчину и придавила его. Артиста пытались реанимировать, но тот скончался.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах проинформировал, что погибший – Евгений Кулеш, 1983 года рождения.

Агентство пишет, что во время оперы Кулеш отодвигал трон. Декорация должна была в это время начать опускаться, а артист – пройти вперед, к зрителям.

"Интерфакс" уточняет, что артиста придавила рампа, которая опускается "штатно", падений декораций не зафиксировано.