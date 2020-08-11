В харьковском оперном театре певцы хора заболели COVID-19

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета обнаружено несколько подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у членов хора. Всех зараженных и контактируемых с ними лиц отправили на самоизоляцию.

Заболело шесть человек из хора Фото: ХНАТОБ / СХІД OPERA / Facebook

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета (ХНАТОБ) 11 августа зафиксировали вспышку коронавируса у членов хора. Об этом сообщила пресс-служба театра в Facebook.

"В одном из подразделений ХНАТОБ имени Н. Лысенко обнаружено несколько подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Дирекция "СхідOpera" немедленно приняла меры по обеспечению безопасных условий для сотрудников театра", – рассказали в театре.

Все зараженные находятся на самоизоляции.

"Подразделение, в котором обнаружили больных, отправили на простой и на самоизоляцию. Домашний режим сейчас соблюдают лица, которые контактировали с больными", – уточнили в ХНАТОБ.

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщает, что заболело шесть человек из хора. На карантин ушло 75 человек.

"После выявленных случаев все подразделение и контактные лица (75 человек в общей сложности) ушли на простой и самоизоляцию", – сказала в комментарии агентству пресс-секретарь театра Екатерина Лухтанова.

За прошедшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 1158 человек. Суточный прирост по сравнению с двумя предыдущими днями увеличился на 150 человек. Накануне было подтверждено 1008 случаев инфицирования.

В Харьковской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 129 человек. Всего в области по состоянию на 11 августа коронавирус выявили у 5030 человек.