В Москве задержали десятки людей на стихийной демонстрации против поправок к конституции

От 200 до 300 человек приняли участие в шествии в Москве после сбора подписей за отмену результатов голосования о поправках к российской конституции. Полиция начала задержания, когда протестующие попытались перекрыть движение автомобилей.

Полиция задержала в центре Москвы несколько десятков участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к конституции, сообщил телеканал "Дождь".

В шествии участвовали от 200 до 300 человек. Оно началось после акции на Пушкинской площади, на которой проходил сбор подписей под иском об отмене поправок.

Автозак с задержанными уехал в отделение.

Задержания начались в районе улицы Петровка, когда некоторые из протестующих попытались перекрыть движение. Вскоре полиция начала выхватывать из толпы людей.

"Русская служба ВВС" показала в Twitter некоторые задержания.

Около 300 человек вышли на Петровку, где людей догнал автозак с полицией в полном обмундировании, передает наш корреспондент. Людей убрали с проезжей части, полиция выстроилась вдоль тротуаров и начала жесткие задержания тех, кто оказался в ее оцеплении. pic.twitter.com/zm4dSB5SmZ — bbcrussian (@bbcrussian) July 15, 2020

Организаторы кампании "Нет!" планировали 15 июля провести митинг против поправок к конституции, однако мэрия Москвы акцию не согласовала. Поэтому они решили провести ее в формате сбора подписей.

20 января Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России. В соответствии с документом, она вступила в силу с 4 июля.