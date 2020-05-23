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В Москве задержали мужчину, захватившего отделение "Альфа-Банка"

Специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии освободил отделение "Альфа-Банка" на Земляном Валу в Москве, где сегодня неизвестный взял в заложники сотрудников. Российские СМИ пишут, что злоумышленник вел себя неадекватно.

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Росгвардия разблокировала отделение банка
Росгвардия разблокировала отделение банка
Скриншот: Телеканал 360 / YouTube

В Москве задержали мужчину, который захватил отделение "Альфа-Банка". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Взрывного устройства у мужчины не нашли, при нем был обнаружен муляж бомбы.

Собеседник агентства отметил, что одним из мотивов злоумышленника стали его долги по кредитам.

Он вел себе неадекватно, возможно, находился под воздействием стимулирующих веществ. В процессе общения с сотрудниками банка и правоохранителями мужчина выдвигал "абсурдные противоречивые требования", пишет агентство.

В полиции "Интерфаксу" подтвердили задержание мужчины.

По данным РБК, мужчину задержали после того, как в захваченное здание вошел специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии.

Источник агентства рассказал, что требования мужчины были непонятными и неадекватными. Он даже требовал возможности увидеть телеведущую Ольгу Бузову.

Изначально злоумышленник взял в заложники в банке на Земляном Валу шесть человек. Однако пять сотрудников финансового учреждения смогли покинуть отделение через запасной выход.

Теги: Россия, Москва, заложники, Альфа-Банк, правоохранители, задержание, Росгвардия
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