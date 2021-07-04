В Москве задержали шесть человек, собиравшихся провести акцию против обязательной вакцинации от COVID-19

Задержанных повезли в ОВД "Тверской". Они уточнили, что хотели подписать коллективное письмо против принудительной вакцинации. К ним выехал адвокат от "ОВД-Инфо" Сергей Тельнов.

Поначалу адвоката не пускали к задержанным, постовой в дежурной части силой вытолкал Тельнова и попытался выбить его телефон, сообщило издание. Позже его пропустили в отдел, на задержанных оформляют протоколы по статье о нарушении карантинных ограничений.

В итоге всех задержанных отпустили, но обязали явиться в ОВД через месяц.