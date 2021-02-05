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В Москве задержали участников перфоманса, которые охраняли слово "свобода"

В столице РФ активисты в камуфляжной форме охраняли выложенное на снегу слово "свобода". После перфоманса 25 участников проекта задержали силовики.

Полиция составила на задержанных протоколы по статье о нарушении порядка проведения собрания
Полиция составила на задержанных протоколы по статье о нарушении  порядка проведения собрания
Фото: Москва • Новости / Telegram

В Москве 5 февраля задержали участников перфоманса, которые в военизированной форме, взятой в аренду, охраняли слово "свобода" на снегу. Об этом "Новой газете" сообщила одна из участниц проекта Ольга Лисовская, информация опубликована в Telegram-канале издания.

"Это художественный проект, мы взяли костюмы ОМОНа из реквизиторской в аренду. На них нет нашивок, ничего, это тонкий обычный, из далека похожий на костюм ОМОНа наряд", – сказала она.

По словам активистки, акция продлилась недолго. Ее участники переоделись и шли к автобусу, там их встретила полиция.

"Они не представились, не показали удостоверения, не сказали, почему задерживают. Нас отвезли в ОВД Крылатское. Мы спросили у полиции, что дальше, они ответили, что сами не знают ничего. Нас 25 человек, двух парней забрали", – отметила Лисовская.

Адвокат  Даниил Берман сообщил, что на задержанных составляют протоколы по статье о нарушении  порядка проведения собрания Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом пишет Telegram-канал "Апология протеста". 

По словам адвоката, задержанных отпускают.

Теги: Россия, протесты, Москва, полиция, активист, акция
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