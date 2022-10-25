В Мьянме военные нанесли авиаудар по толпе на концерте повстанцев. Погибли 50 человек

Атака произошла 23 октября около 21.00 по местному времени. По информации теневого правительства национального единства Мьянмы, военные нанесли удар четырьмя истребителями по собравшимся на концерт в честь 62-й годовщины создания Качинской организации независимости (KIO).

Terrorist military’s four fighter jets bombed & attacked the music concert held to celebrate anniversary of 62nd (KIO) Day on the 25th Oct, at A Nang Pa, Brigade 9 of Kachin Independence Army (KIA) around 20:30 pm on 23 Oct 2022, reportedly killing some artists & many civilians. pic.twitter.com/2T1hK0w3SN — National Unity Government Myanmar (@NUGMyanmar) October 24, 2022

Представитель Качинской армии независимости (KIA), полковник Нау Бу рассказал, что среди погибших в результате нападения было несколько офицеров 9-й бригады повстанческой армии, среди них и комбриг.

Также среди убитых, предположительно, четыре популярных качинских певца. По словам очевидцев, военные заблокировали медиков, пытавшихся перевезти раненых в соседний город Хпакант, где есть больница.

Правозащитная организация Amnesty International осудила действия хунты в Мьянме.

"Военные продемонстрировали безжалостное пренебрежение к жизням мирных жителей в своей нарастающей кампании против оппонентов. Трудно поверить, что они не знали о присутствии значительного числа гражданских лиц на месте этого нападения", – говорят правозащитники.