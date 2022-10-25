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В Мьянме военные нанесли авиаудар по толпе на концерте повстанцев. Погибли 50 человек

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Удар военные Мьянмы нанесли четырьмя истребителями
Удар военные Мьянмы нанесли четырьмя истребителями
Фото: depositphotos.com

В результате воздушного налета на одну из крупнейших этнических повстанческих групп Мьянмы погибли по меньшей мере 50 человек и около 100 получили ранения. Об этом 24 октября сообщило местное издание Myanmar Now, а также BBC.

Атака произошла 23 октября около 21.00 по местному времени. По информации теневого правительства национального единства Мьянмы, военные нанесли удар четырьмя истребителями по собравшимся на концерт в честь 62-й годовщины создания Качинской организации независимости (KIO).

Представитель Качинской армии независимости (KIA), полковник Нау Бу рассказал, что среди погибших в результате нападения было несколько офицеров 9-й бригады повстанческой армии, среди них и комбриг.

Также среди убитых, предположительно, четыре популярных качинских певца. По словам очевидцев, военные заблокировали медиков, пытавшихся перевезти раненых в соседний город Хпакант, где есть больница.

Правозащитная организация Amnesty International осудила действия хунты в Мьянме.

"Военные продемонстрировали безжалостное пренебрежение к жизням мирных жителей в своей нарастающей кампании против оппонентов. Трудно поверить, что они не знали о присутствии значительного числа гражданских лиц на месте этого нападения", – говорят правозащитники.

Контекст:

Как отмечает BBC, часть штата Качин, где произошла атака, в течение многих лет является предметом ожесточенных боев между военными и качинскими повстанцами из-за ее нефритовых рудников, стоимость которых оценивается примерно в $30 млрд в год.

Там часто происходили боевые действия до и после прошлогоднего военного переворота, в результате которого было свергнуто гражданское правительство во главе с Аунг Сан Су Чжи.

Нынешнее нападение может быть возмездием или предупреждением со стороны военных за поддержку, которую качинские повстанцы оказывают другим вооруженным группам в Мьянме, сформированным для сопротивления перевороту.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: военные, концерт, авиаудар, Мьянма, погибшие
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