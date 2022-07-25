В Мьянме впервые за несколько десятилетий казнили противников режима

Среди казненных – 52-летний писатель Ко Джимми (настоящее имя Чжо Мин Ю) и 41-летний хип-хопер Фио Зея Тоу. Их двоих приговорили к смертной казни в январе по обвинению в заговоре с целью нападения на режимные объекты. Также их обвиняли в руководстве и планировании партизанских атак против захвативших власть военных в прошлом году.
Ко Джимми был ветераном студенческой группы "Поколение 88" – продемократического движения, выступавшего против военной хунты еще во время студенческих восстаний 1988 года. Фио Зея Тоу – не только бывший рэпер, но и бывший депутат от "Национальной лиги за демократию".
Двумя другими казненными мужчинами были Хла Мио Аунг и Аунг Тура Зо, которых приговорили к смерти за убийство военных осведомителей.
Myanmar Now пишет, что семьи заключенных были приглашены в янгонскую тюрьму Инсейн за день до казни и им разрешили общаться с родными из здания на территории тюрьмы через Zoom, но не лично.
После казни, по данным источников, тела мужчин кремировали. Родным, которые хотели забрать тела, в тюрьме заявили, что не обязаны отдавать их.
Как отмечает Myanmar Now, это первые казни в стране со времен восстаний 1988 года.
Военные в Мьянме 1 февраля 2021 года отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии НЛД и членов правительства. Партию НЛД обвинили в мошенничестве на всеобщих выборах в парламент Мьянмы, на которых она победила в ноябре прошлого года.
Военный переворот повлек за собой массовые протесты. 27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка.
Периодически СМИ сообщают об убийствах мирных жителей военными. В частности, BBC выяснила, что летом военные совершили серию массовых убийств, в результате которых погибло не менее 40 человек.
В целом за время протестов в Мьянме по состоянию на 25 июля 2022 года этого года погибло 2120 человек, свидетельствуют данные Ассоциации помощи политическим заключенным. В заключении находится почти 11,8 тыс. человек.