В Мьянме впервые за несколько десятилетий казнили противников режима

Среди казненных – 52-летний писатель Ко Джимми (настоящее имя Чжо Мин Ю) и 41-летний хип-хопер Фио Зея Тоу. Их двоих приговорили к смертной казни в январе по обвинению в заговоре с целью нападения на режимные объекты. Также их обвиняли в руководстве и планировании партизанских атак против захвативших власть военных в прошлом году.

Ко Джимми был ветераном студенческой группы "Поколение 88" – продемократического движения, выступавшего против военной хунты еще во время студенческих восстаний 1988 года. Фио Зея Тоу – не только бывший рэпер, но и бывший депутат от "Национальной лиги за демократию".

Двумя другими казненными мужчинами были Хла Мио Аунг и Аунг Тура Зо, которых приговорили к смерти за убийство военных осведомителей.

Myanmar Now пишет, что семьи заключенных были приглашены в янгонскую тюрьму Инсейн за день до казни и им разрешили общаться с родными из здания на территории тюрьмы через Zoom, но не лично.

После казни, по данным источников, тела мужчин кремировали. Родным, которые хотели забрать тела, в тюрьме заявили, что не обязаны отдавать их.

Как отмечает Myanmar Now, это первые казни в стране со времен восстаний 1988 года.