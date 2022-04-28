В Мьянме суд вынес последний приговор бывшему лидеру страны Аун Сан Су Чжи

Cуд признал ее виновной в получении взятки – $600 тыс. в виде наличных и золотых слитков от бывшего главы города Янгон.

Myanmar Now также сообщил, что решение по двум другим делами против Аунг Сан Су Чжи ее защитники пытались обжаловать, но суд отклонил апелляции. В общей сложности политика уже приговорили к 11 годам тюрьмы.

Аун Сан Су Чжи провела более 15 лет под домашним арестом в течение 1988–2010 годов. Ее политсила выиграла парламентские выборы в Мьянме в 1990 году, но военная хунта отказалась признать их результаты. В 1991 году Аун Сан Су Чжи стала лауреатом Нобелевской премии мира.

В 2016 году, после передачи гражданским основных властных полномочий в стране, Аун Сан Су Чжи была назначена госсоветником и министром иностранных дел.