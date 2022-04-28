В Мьянме суд вынес последний приговор бывшему лидеру страны Аун Сан Су Чжи

Cуд признал ее виновной в получении взятки – $600 тыс. в виде наличных и золотых слитков от бывшего главы города Янгон.
Myanmar Now также сообщил, что решение по двум другим делами против Аунг Сан Су Чжи ее защитники пытались обжаловать, но суд отклонил апелляции. В общей сложности политика уже приговорили к 11 годам тюрьмы.
Аун Сан Су Чжи провела более 15 лет под домашним арестом в течение 1988–2010 годов. Ее политсила выиграла парламентские выборы в Мьянме в 1990 году, но военная хунта отказалась признать их результаты. В 1991 году Аун Сан Су Чжи стала лауреатом Нобелевской премии мира.
В 2016 году, после передачи гражданским основных властных полномочий в стране, Аун Сан Су Чжи была назначена госсоветником и министром иностранных дел.
Военные в Мьянме 1 февраля 2021 года отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии НЛД и членов правительства. Партию НЛД обвинили в мошенничестве на всеобщих выборах в парламент Мьянмы, на которых она победила в ноябре прошлого года.
Военный переворот повлек за собой массовые протесты. 27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка.
Периодически СМИ сообщают об убийствах мирных жителей военными. В частности, BBC выяснила, что летом военные совершили серию массовых убийств, в результате которых погибли не менее 40 человек.
В целом за время протестов в Мьянме по состоянию на 27 апреля 2022 года этого года погибли 1798 человек, свидетельствуют данные Ассоциации помощи политическим заключенным. В заключении находятся почти 13,4 тыс. человек.