В небе над Москвой второй день подряд после "хлопков" летают странные черные кольца. Видео

Сообщалось, что черное кольцо образовалось в небе после хлопка неизвестного происхождения в столичном районе Строгино на северо-западе Москвы, появление и полет кольца сняли очевидцы. Некоторые из них отмечали, что возникновению кольца предшествовал хлопок.

28 марта mk.ru разместило в Telegram новое видео. Второе черное кольцо было снято недалеко от окраин Москвы, в деревне Тимохово. Сообщалось, что, по всей вероятности, кольцо летит со стороны полигона по переработке отходов или ТЭЦ.

Московское "черное кольцо", скорее всего, имело техногенное происхождение, рассказало mk.ru со ссылкой на экспертов. Это мог быть выброс из трубы котельной, расположенной в 700 м от места, где явление было снято москвичами.

Изначально теплое "облако" по мере охлаждения поднималось вверх. Его черный цвет, по словам экспертов, мог объясняться частичками сажи, образовавшимися в результате хлопка в трубе (его слышали некоторые свидетели произошедшего), и ничего мистического в его появлении нет.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram предложил другую трактовку явления.

"Напуганных москвичей успокаивают рассказами о дрейфующем дыме, резко вырвавшемся из труб или сооружений круглого сечения. Мол, пустяки, дело житейское. Но самые прозорливые понимают, что это верный предвестник того, что черное кольцо путинского всевластия развеется, как дым, – написал Геращенко.