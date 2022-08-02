"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео

"Небо над Юрмалой сегодня", – написал Галкин.
В роликах шоумен показал радугу, а также небо розового цвета.
"Какая красотень", – сказала за кадром Пугачева в первом ролике.
Во втором видео слышны голоса детей Галкина и Пугачевой.
"Ой, как красиво. но переливается разными цветами. Оно в той стороне розовое. Небо розовое. И еще дождь начался, капает. но это что такое?" – спросил Гарри.
Лиза обратилась к Пугачевой, чтобы та посмотрела на розовое небо. "Это большая редкость. Какой-то знак небес", – сказала певица.
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Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. В 2017-м обвенчались. Дети пары – Лиза и Гарри – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.
Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
В июле Галкин с семьей приехал в Латвию.
На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.