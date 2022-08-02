"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео

Пугачева и Галкин живут в браке с 2011 года Фото: maxgalkinru / Instagram

"Небо над Юрмалой сегодня", – написал Галкин.

В роликах шоумен показал радугу, а также небо розового цвета.

"Какая красотень", – сказала за кадром Пугачева в первом ролике.

Во втором видео слышны голоса детей Галкина и Пугачевой.

"Ой, как красиво. но переливается разными цветами. Оно в той стороне розовое. Небо розовое. И еще дождь начался, капает. но это что такое?" – спросил Гарри.

Лиза обратилась к Пугачевой, чтобы та посмотрела на розовое небо. "Это большая редкость. Какой-то знак небес", – сказала певица.