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02 августа, 2022
 
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"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео

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Пугачева и Галкин живут в браке с 2011 года
Пугачева и Галкин живут в браке с 2011 года
Фото: maxgalkinru / Instagram

46-летний российский шоумен Максим Галкин 1 августа в Instagram разместил ролики, снятые в Юрмале, с участием его жены, 73-летней российской певицы Аллой Пугачевой и их восьмилетними детьми Лизой и Гарри

"Небо над Юрмалой сегодня", – написал Галкин.

В роликах шоумен показал радугу, а также небо розового цвета.

"Какая красотень", – сказала за кадром Пугачева в первом ролике.

Во втором видео слышны голоса детей Галкина и Пугачевой.

"Ой, как красиво. но переливается разными цветами. Оно в той стороне розовое. Небо розовое. И еще дождь начался, капает. но это что такое?" – спросил Гарри.

Лиза обратилась к Пугачевой, чтобы та посмотрела на розовое небо. "Это большая редкость. Какой-то знак небес", – сказала певица.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. В 2017-м обвенчались. Дети пары – Лиза и Гарри – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

В июле Галкин с семьей приехал в Латвию.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, Латвия, видео, дети, Юрмала, Максим Галкин, Лиза Галкина, певица, Гарри Галкин, шоумен
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