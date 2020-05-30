Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В немецкой армии впервые появятся раввины после того, как их участие запретил Гитлер

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что, кроме раввинов, она планирует разрешить выполнять роль капелланов имамам и православным священникам.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Участие раввинов-капелланов в немецкой армии запретил Адольф Гитлер
Участие раввинов-капелланов в немецкой армии запретил Адольф Гитлер
Фото: depositphotos.com

Немецкий парламент согласился, что вооруженные силы Германии позволят военным раввинам впервые за почти столетие вступить в свои ряды. До сих пор солдаты в немецкой армии могли обращаться только к христианским военным капелланам – протестантским или католическим, отмечает DW.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр также заявила, что планирует ввести закон, позволяющий имамам и православным священникам выполнять аналогичные роли капелланов.

Как отмечает DW, еврейский народ воевал за Германию в Первой мировой войне и военные раввины были относительно обычным явлением, пока Адольф Гитлер не пришел к власти в 1933 году. По оценкам правительства Германии, в вооруженных силах насчитывается около 300 солдат-евреев, а также 3 тыс. мусульманских солдат и около 90 тыс. христиан. Чуть менее половины примерно из 178 тыс. военнослужащих либо не сообщали никакой информации о своих религиозных верованиях, либо заявили, что не имеют никаких.

Теги: Германия, Адольф Гитлер, раввин, евреи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS