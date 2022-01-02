В Непале в ДТП попал автобус, в котором везли покойника, есть погибшие

В Непале часто случаются ДТП с сорвавшимися в пропасть машинами Фото: pixabay.com

По предварительным данным, двигаясь по крутому и скользкому от росы участку дороги, водитель автобуса превысил скорость на повороте и автобус упал с крутого склона.

В ходе аварии три человека были выброшены из машины и погибли, тела еще четырех были зажаты внутри автобуса.

Все погибшие – мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Трое из них жили в городе Бутавал, четверо – в муниципалитете Малрани.

Ранения также получили 16 человек, которые находились в автобусе. У них травмы головы, спины, груди, рук и ног.

Автобус направлялся из Бутавала в район Гандаки.

Правительственный администратор Шаши Дхар Гимире рассказал The Associated Press, что автобус вез людей вместе с телом их умершего родственника.