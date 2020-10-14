В Нидерландах вернулись к строгому карантину

В Нидерландах вернулись к частичному локдауну, что вызвано ростом количества новых случаев COVID-19. Более строгие карантинные меры начинают действовать с 22.00 (23.00 по Киеву) 14 октября, сообщил сайт правительства страны.
В закрытых помещениях разрешено находиться не более чем 30 людям одновременно, семьям не полагается приглашать более трех гостей.
Закрываются все рестораны и бары, торговать едой и напитками можно только на вынос. Розничные магазины, кроме продовольственных, могут работать только до 20.00. Запрещается покупать или употреблять алкоголь в общественных местах с 20.00 до 7.00.
В общественных помещениях и транспорте каждый гражданин старше 13 лет обязан носить маску.
Ограничивается проведение любых массовых собраний, за исключением выставок, конференций, демонстраций и политических собраний, матчей двух высших дивизионов первенства страны по футболу и отдельных соревнований по другим видам спорта на высшем уровне. Кинотеатры и театры продолжат работу.
Правительство призвало жителей максимально ограничить поездки и по возможности перейти на удаленную работу.
Аналогичные меры действовали во время вспышки COVID-19 весной. В сентябре правительство впервые за долгое время ужесточило карантинные правила.
По данным властей, за последние семь дней в Нидерландах зафиксировано 43 903 новых положительных теста на коронавирус. Это примерно на 60% больше, чем за позапрошлую неделю. "Количество сообщений о новых случаях COVID-19 продолжает расти во всех регионах и во всех возрастных группах", – говорится на сайте правительства.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заболело 38,3 млн человек, а умерло – 1,09 млн.
В Европе сейчас говорят о второй волне коронавируса.