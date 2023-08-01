В Нигере хунта задержала пять министров. Появилось первое фото свергнутого президента

Среди задержанных представителей PNDS – глава национального исполнительного комитета партии Фурмакое Гадо.

В заявлении партии, которое цитирует AFP, указано, что среди задержанных хунтой членов правительства – министр нефти Махамане Сани Махамаду и министр горнодобывающей промышленности Усейни Хадизату.

TRT Afrika пишет, что ранее захватившие власть в Нигере военные арестовали министра внутренних дел Хаму Амаду Сулея, министра транспорта Умару Малама Алму, министра профессионального образования Кассума Моктара, а также депутата и бывшего министра обороны Каллу Мутари.

31 июля появилось первое после военного переворота в Нигере фото законного президента страны Базумы. Его разместил в Twitter врио президента Чада Махамат Идрис Деби.

"В [столице Нигера] Ниамее я провел обстоятельные беседы с руководителями Национального совета по охране Отечества (CNSP), в частности с [самопровозглашенным руководителем страны] генералом Абдурахаманом Чиани, с президентом Мохамедом Базумом, а также с бывшим президентом Махамадом Иссуфом в рамках братского подхода, направленного на поиски возможностей найти мирное решение кризиса, который сотрясает эту соседнюю страну", – написал он.

Базума – справа. Фото: Mahamat Idriss Deby Itno / Twitter