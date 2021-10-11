В Нигерии боевики напали на рынок и убили как минимум 20 человек

Специальный советник министра по делам полиции Сокото Идрис Гобир сказал, что вооруженные люди приехали на рынок на мотоциклах и вели беспорядочную стрельбу. Они подожгли девять автомобилей.

Другой чиновник местного парламента в Сокото Хуссейн Боза считает, что нападение произошло из-за отсутствия надлежащих условий безопасности в штате.

Представитель полиции Сокото подтвердил факт нападения, но не смог сразу назвать количество убитых.