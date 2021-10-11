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В Нигерии боевики напали на рынок и убили как минимум 20 человек

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Вооруженные люди устроили на рынке беспорядочную стрельбу
Вооруженные люди устроили на рынке беспорядочную стрельбу
Фото: ЕРА (архив)

В нигерийском штате Сокото боевики напали на рынок и подожгли автомобили. По меньшей мере 20 человек были убиты, сообщило агентство Reuters 9 октября со ссылкой на чиновника местного парламента.

Специальный советник министра по делам полиции Сокото Идрис Гобир сказал, что вооруженные люди приехали на рынок на мотоциклах и вели беспорядочную стрельбу. Они подожгли девять автомобилей.

Другой чиновник местного парламента в Сокото Хуссейн Боза считает, что нападение произошло из-за отсутствия надлежащих условий безопасности в штате.

Представитель полиции Сокото подтвердил факт нападения, но не смог сразу назвать количество убитых.

Контекст:

Вооруженные банды продолжают сеять хаос в северо-западной части Нигерии, пишет Reuters. C декабря прошлого года в этой части страны прошла волна похищений школьников и жителей деревень с целью получения выкупа.

В июле этого года группа вооруженных людей похитила 140 детей из баптистской школы недалеко от нигерийского города Кадун.

Всего с декабря прошлого года в Нигерии было похищено около 1000 студентов и школьников, пишет The Guardian. Большинство из них были освобождены после переговоров с местными властями. Часто банды нацелены на сельские школы и колледжи, где учащиеся живут в общежитиях и где невысокий уровень безопасности. Это позволяет им легко перевозить большое количество жертв в лес, чтобы затем договориться о выкупе.

Теги: автомобили, стрельба, полиция, Нигерия, боевики, рынок
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