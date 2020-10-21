В Нигерии на акции против полицейской несправедливости силовики открыли огонь, СМИ пишут о 20 убитых

В крупнейшем городе Нигерии – Лагос – силовики открыли огонь по протестующим против полицейской несправедливости, пишет 20 октября Daily Post Nigeria.
Выстрелы прозвучали поздно вечером 20 октября в богатом пригороде Лагоса Лекки после истечения 24-часового комендантского часа, объявленного правительством штата Лагос.
Очевидец событий рассказал BBC, что насчитал как минимум 20 убитых во время стрельбы и 50 раненых. Также, по словам свидетеля, силовики построили возле места протеста баррикады, из-за чего "скорые" не могли добраться до пострадавших.
Видео стрельбы опубликовано в Twitter feministcoalition.
They are shooting at peaceful protesters in Lekki! People who were not armed and not violent. These actions are unforgivable and unconstitutional. #EndSARS pic.twitter.com/9fWCnUvuz1— feministcoalition (@feminist_co) October 20, 2020
Протесты против расформированного полицейского подразделения – Специального отряда по борьбе с разбоями (SARS) – продолжаются уже две недели. Акции начались после появления видеозаписи с убийством человека полицией.