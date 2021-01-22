В Норвегии изобрели робота-змею, чтобы ремонтировать нефтегазовые трубопроводы под водой. Видео

Подводные трубопроводы в Норвегии уже сейчас обслуживают автономными аппаратами. Такие устройства обычно перевозят с берега к месту выполнения технических работ на судне и в них присутствует экипаж. Содержание этих машин может стоить до $100 тыс. в сутки, пояснил технический директор Eelume Subsea Intervention Пол Лильебек.

Диспетчер может ставить задачи роботу на суше и получать видео и данные c места ведения подводных работ. Змеевидная конструкция позволяет машине быть гибкой и работать в ограниченном пространстве.

Норвежская нефтяная компания Equinor, один из инвесторов Eelume, считает, что это изобретение уменьшит ущерб, который наносят морской среде нефтяные и газовые компании страны. Надводные суда, работающие на дизельном топливе, выделяют много углекислого газа, а роботы почти ничего не выделяют, пояснил главный инженер Equinor Пол Атле Сольхеймснес.

К 2027 году Eelume собирается произвести около 50 таких роботов.