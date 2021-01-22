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В Норвегии изобрели робота-змею, чтобы ремонтировать нефтегазовые трубопроводы под водой. Видео

Норвежская компания Eelume Subsea Intervention представила шестиметрового робота в форме змеи, который самостоятельно может ремонтировать и чистить трубопроводы под водой, сообщил канал CNN 20 января. Робот способен полгода работать автономно под водой на глубине до 500 метров. Он оснащен датчиками и камерой на каждом конце. Самоходный робот может проехать до 20 километров, прежде чем ему потребуется вернуться на свою станцию для подзарядки. Машина выполняет замену деталей, в частности подводных клапанов, и удаляет морские отложения.

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Робот может менять детали трубопровода и удалять морские отложения
Робот может менять детали трубопровода и удалять морские отложения
Фото: eelume.com

Подводные трубопроводы в Норвегии уже сейчас обслуживают автономными аппаратами. Такие устройства обычно перевозят с берега к месту выполнения технических работ на судне и в них присутствует экипаж. Содержание этих машин может стоить до $100 тыс. в сутки, пояснил технический директор Eelume Subsea Intervention Пол Лильебек.

Диспетчер может ставить задачи роботу на суше и получать видео и данные c места ведения подводных работ. Змеевидная конструкция позволяет машине быть гибкой и работать в ограниченном пространстве.

Норвежская нефтяная компания Equinor, один из инвесторов Eelume, считает, что это изобретение уменьшит ущерб, который наносят морской среде нефтяные и газовые компании страны. Надводные суда, работающие на дизельном топливе, выделяют много углекислого газа, а роботы почти ничего не выделяют, пояснил главный инженер Equinor Пол Атле Сольхеймснес.

К 2027 году Eelume собирается произвести около 50 таких роботов.

видео

Видео: Equinor / YouTube
Теги: Норвегия, ремонт, робот, изобретения, трубы, экипаж
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