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В норвежском озере нашли средневековый корабль

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Судно, по оценкам, было построено в период между 1300-м и 1850-м годами
Судно, по оценкам, было построено в период между 1300-м и 1850-м годами
Фото: gemini.no

На дне Мьесы – крупнейшего озера Норвегии – нашли обломки средневекового корабля, потерпевшего крушение сотни лет назад. Об этом 18 ноября сообщило издание Gemini Норвежского института оборонных исследований, а 12 декабря канал CNN рассказал детали.

Исследователи обнаружили затонувший корабль во время выполнения миссии по поиску взрывчатых веществ и боеприпасов на дне озера.

Судно, по оценкам, было построено в период между 1300-м и 1850-м годамиЕсли оценка возраста корабля верна, он может быть самым старым, который до сих пор был найден в Мьесе.

Его обломки нашли на глубине 410 метров с помощью гидролокатора – системы, которая использует звуковые импульсы для обнаружения и измерения площади под поверхностью воды.

Пресноводная среда и отсутствие волн на такой глубине сохранили судно в идеальном состоянии, если не считать коррозии нескольких железных деталей на каждом конце корабля.

По словам исследователей, корабль был построен с использованием скандинавской техники, при которой доски корпуса накладываются друг на друга. Этот метод использовался в эпоху викингов, чтобы сделать судно легче и прочнее.

Поскольку обломки корабля были найдены посреди озера, эксперты полагают, что судно затонуло из-за плохой погоды. Скорее всего, на корабле использовались паруса квадратной формы, которые оказались сложными в навигации для моряков, попавших в очень ветреную погоду.

Команда исследователей планирует вернуться к озеру в 2023 году с дистанционно управляемым транспортным средством, чтобы детальнее сфотографировать судно.

Контекст:

Как отмечает CNN, самым старым судном, обнаруженным на сегодняшний день в водах Норвегии, является бревенчатая лодка Sørum, найденная в реке Гломма и датируемая 170 годом до нашей эры.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Норвегия, корабль, крушение, судно, моряки, корабли
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