В норвежском озере нашли средневековый корабль

Судно, по оценкам, было построено в период между 1300-м и 1850-м годами Фото: gemini.no

Исследователи обнаружили затонувший корабль во время выполнения миссии по поиску взрывчатых веществ и боеприпасов на дне озера.

Судно, по оценкам, было построено в период между 1300-м и 1850-м годами. Если оценка возраста корабля верна, он может быть самым старым, который до сих пор был найден в Мьесе.

Его обломки нашли на глубине 410 метров с помощью гидролокатора – системы, которая использует звуковые импульсы для обнаружения и измерения площади под поверхностью воды.

Пресноводная среда и отсутствие волн на такой глубине сохранили судно в идеальном состоянии, если не считать коррозии нескольких железных деталей на каждом конце корабля.

По словам исследователей, корабль был построен с использованием скандинавской техники, при которой доски корпуса накладываются друг на друга. Этот метод использовался в эпоху викингов, чтобы сделать судно легче и прочнее.

Поскольку обломки корабля были найдены посреди озера, эксперты полагают, что судно затонуло из-за плохой погоды. Скорее всего, на корабле использовались паруса квадратной формы, которые оказались сложными в навигации для моряков, попавших в очень ветреную погоду.

Команда исследователей планирует вернуться к озеру в 2023 году с дистанционно управляемым транспортным средством, чтобы детальнее сфотографировать судно.