В Новосибирске полиция задерживала россиян, вышедших "кормить голубей"

В Новосибирске местные жители вышли "кормить голубей" и обмениваться мнениями о политических событиях в РФ, пишет "Сибирь.Реалии". Полиция задержала около 30 человек.

30 января в российском Новосибирске местные жители вышли в центр города "кормить голубей" и обмениваться мнениями о происходящих в стране политических событиях. Об этом сообщает проект "Сибирь.Реалии".

В частности, участники акции выражали поддержку жителям Хабаровска, которые протестуют против ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По данным "ОВД-Инфо", задержали около 30 человек.

Есть информация, что задержанным вменяют статью Уголовного кодекса РФ о неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Ранее в связи с акциями протеста в Новосибирске 23 января, связанными с поддержкой арестованного оппозиционера Алексея Навального, возбудили ряд уголовных дел, пишет "Тайга.Инфо".