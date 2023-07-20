В Новой Зеландии перед началом женского чемпионата мира по футболу произошла стрельба, погибли три человека

Стрельба произошла рядом с отелем, где остановились норвежские футболистки, отмечает Reuters Фото: ЕРА

Правоохранители отметили, что, по предварительным данным, стрельбу открыл 24-летний рабочий, он использовал помповое ружье, передвигаясь по строительной площадке, расположенной возле отеля, где проживала норвежская женская футбольная сборная.

На верхнем этаже строящегося объекта он закрылся в лифте, где сделал еще несколько выстрелов.

Полиция утверждает, что злоумышленник "был найден мертвым".

Погибшими, кроме стрелка, оказались еще два человека.

Ранения получили пять человек – офицер полиции и четверо гражданских.

Правоохранители отметили, что ранее подозреваемый в стрельбе был отправлен под домашний арест за семейное насилие, но ему разрешили ходить на работу, потому как ничто не указывало, что он представлял высокий уровень угрозы.

Версию теракта власти страны не поддерживают.

В Окленде спустя несколько часов после смертельной стрельбы прошел стартовый поединок женского футбольного чемпионата мира, в котором Новая Зеландия со счетом 1:0 победила Норвегию.

Мировой женский чемпионат в 2023 году принимают совместно Австралия и Новая Зеландия.