В Нью-Йорке родителям привитых от коронавируса школьников выплатят по $100

В США детей от пяти лет разрешено прививать вакциной Pfizer Фото: depositphotos.com

"Дети в возрасте от пяти до 11 лет имеют право на получение поощрения в размере $100, если они сделают прививку от COVID-19", – написал он.

BREAKING NEW * : Kids ages 5-11 are eligible to get the * 100 vaccine incentive when they get the #COVID19 vaccine at a City-run site!



* https://t.co/tgaFXTZW61 — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 4, 2021

Как отмечает The New York Times, как только ребенок получит первую дозу, родителям на почту придет инструкция, как получить средства. Выдавать их будут не наличными, а на карту. Родители также могут выбрать другие поощрения, например билеты на Статую Свободы или на бейсбольный матч Brooklyn Cyclones.

Эта инициатива не касается родителей, чьи дети вакцинировались в аптеках или в частных больницах – только в городских пунктах вакцинации и школах.

Ожидается, что с 8 ноября тысячи детей будут вакцинированы по месту обучения – Нью-Йорк запускает программу вакцинации в 1070 школах.