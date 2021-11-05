В Нью-Йорке родителям привитых от коронавируса школьников выплатят по $100

"Дети в возрасте от пяти до 11 лет имеют право на получение поощрения в размере $100, если они сделают прививку от COVID-19", – написал он.
BREAKING NEW * : Kids ages 5-11 are eligible to get the * 100 vaccine incentive when they get the #COVID19 vaccine at a City-run site!— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 4, 2021
* https://t.co/tgaFXTZW61
Как отмечает The New York Times, как только ребенок получит первую дозу, родителям на почту придет инструкция, как получить средства. Выдавать их будут не наличными, а на карту. Родители также могут выбрать другие поощрения, например билеты на Статую Свободы или на бейсбольный матч Brooklyn Cyclones.
Эта инициатива не касается родителей, чьи дети вакцинировались в аптеках или в частных больницах – только в городских пунктах вакцинации и школах.
Ожидается, что с 8 ноября тысячи детей будут вакцинированы по месту обучения – Нью-Йорк запускает программу вакцинации в 1070 школах.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству случаев COVID-19 (46,3 млн), умерли от болезни 751 тыс. человек.
В США разрешена вакцинация от коронавируса детей от пяти до 17 лет – они могут получить прививку препаратом Pfizer. Совершеннолетние американцы также могут привиться Moderna и Jonhson & Jonhson.
Всего в Штатах хотя бы одну дозу вакцины получили 222 млн человек (67% населения), две – 193 млн (58%), бустерную дозу – 21 млн (11%), говорится на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваемости США.