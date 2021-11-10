В ООН заявили о задержании в Эфиопии 16 своих сотрудников

Он отметил, что ООН работает с правительством Эфиопии над освобождением задержанных сотрудников ООН.

Агентство пишет, что из этой африканской страны поступают сообщения о массовых арестах этнических тыграян – уроженцев региона Тыграй, где восемь месяцев до этого продолжалась война.

Однако Дюжаррик не стал отвечать на вопрос об этнической принадлежности задержанных сотрудников ООН.

Официальные представители полиции Аддис-Абебы и правительства Эфиопии заявили Reuters, что у них нет информации об арестах сотрудников ООН. По их словам, задержанными являются "эфиопы, нарушающие закон".