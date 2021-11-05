Мировые цены на продовольствие достигли максимальных значений за десять лет – ООН

За последний месяц цены на продовольствие выросли почти на 4% Фото: depositphotos.com

По итогам октября 2021 года рассчитываемый FAO индекс продовольственных цен, включающий в себя самые популярные продукты питания, достиг значения 133,2 пункта. В последний раз отметку в 130 пунктов этот индекс превышал 10 лет назад.

Цены на продукты за последний месяц поднялись на 3,9%. Это вызвано подорожанием зерновых, масел и молочной продукции.

Несмотря на ожидаемый рекордный объем производства зерновых в мире в 2021 году, их мировые запасы в следующем году могут снизиться, при этом объем потребления будет больше в связи с ростом численности населения.